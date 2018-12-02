Житель Северной Дакоты признался в намерении перевернуть лимузин Трампа погрузчиком
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Житель штата Северная Дакота Грегори Лингенг признал свою вину в похищении вилочного погрузчика, с помощью которого собирался перевернуть лимузин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill, передает УНН.
42-летний мужчина был арестован в сентябре 2017 года. Он проник на частную территорию, где похитил погрузчик, а затем отправился к дороге, по которой пролегал маршрут президентского кортежа. Как считает прокуратура, Лингенг намеревался совершить покушение на президента.
“Он намеревался подъехать к лимузину, перевернуть его, подобраться к президенту и убить его”, — говорится в заявлении правоохранителей. В тот день Трамп посетил Северную Дакоту и встречался там с сотрудниками и руководством нефтеперерабатывающего завода.
Защита Лингенга утверждает, что в момент случившегося мужчина находился “в глубоком эмоциональном кризисе”, а сейчас в тюрьме проходит курс психотерапии.
Напоминаем, президент США намерен вновь встретиться с лидером КНДР в январе или феврале.