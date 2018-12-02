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Житель Північної Дакоти зізнався в намірі перевернути лімузин Трампа навантажувачем

Житель Північної Дакоти зізнався в намірі перевернути лімузин Трампа навантажувачем

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Житель штату Північна Дакота Грегорі Лінгенг визнав свою провину в викраденні вилочного навантажувача, за допомогою якого збирався перевернути лімузин президента США Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Hill, передає УНН.

42-річний чоловік був заарештований у вересні 2017 року. Він проник на приватну територію, де викрав навантажувач, а потім відправився до дороги, по якій пролягав маршрут президентського кортежу. Як вважає прокуратура, Лінгенг мав намір здійснити замах на президента.

“Він мав намір під’їхати до лімузина, перевернути його, підібратися до президента і вбити його”, — йдеться в заяві правоохоронців. В той день Трамп відвідав Північну Дакоту і зустрічався там з співробітниками і керівництвом нафтопереробного заводу.

Захист Лінгенга стверджує, що в момент того, що сталося чоловік перебував “в глибокому емоційному кризі”, а зараз у в’язниці проходить курс психотерапії.

Нагадуємо, президент США має намір знову зустрітися з лідером КНДР у січні або лютому.

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