Житель Мукачево продавал на рынке видеопродукцию порнографического содержания

Работники отдела по борьбе с торговлей людьми закарпатской полиции получили информацию о том, что на рынке в Берегово осуществляется реализация видеопродукции, содержащей элементы порнографии.

Правоохранители проверили эти данные и выявили 28-летнего жителя Мукачево, который реализовывал видеодиски. Под видом "легкой" эротики мужчина продавал откровенную порнографию.

Все видеоматериалы изъяла полиция. По данному факту начато уголовное производство по ст.301 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, записи отправлены на экспертизу, которая проверит их на предмет насилия и жестокости. Если исследование подтвердит это предположение, то по данному факту будет начато еще одно уголовное производство - по ст.300 Уголовного кодекса Украины, то есть ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости.