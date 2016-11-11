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15 марта, 19:03 • 111951 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157270 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132157 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109728 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Житель Мукачево продавал на рынке видеопродукцию порнографического содержания

Житель Мукачево продавал на рынке видеопродукцию порнографического содержания

Киев • УНН

 • 6636 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Полиция разоблачила 28-летнего мукачевца, который продавал на рынке в Берегово DVD с видео порнографического содержания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Работники отдела по борьбе с торговлей людьми закарпатской полиции получили информацию о том, что на рынке в Берегово осуществляется реализация видеопродукции, содержащей элементы порнографии.

Правоохранители проверили эти данные и выявили 28-летнего жителя Мукачево, который реализовывал видеодиски. Под видом "легкой" эротики мужчина продавал откровенную порнографию.

Все видеоматериалы изъяла полиция. По данному факту начато уголовное производство по ст.301 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, записи отправлены на экспертизу, которая проверит их на предмет насилия и жестокости. Если исследование подтвердит это предположение, то по данному факту будет начато еще одно уголовное производство - по ст.300 Уголовного кодекса Украины, то есть ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

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