Житель Мукачевого продавав на ринку відеопродукцію порнографічного змісту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поліція викрила 28-річного мукачівця, який продавав на ринку в Берегові DVD з відео порнографічного змісту. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області.
Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми закарпатської поліції отримали інформацію про те, що на ринку в Берегові здійснюється реалізація відеопродукції, що містить елементи порнографії.
Правоохоронці перевірили ці дані та виявили 28-річного жителя Мукачева, який реалізовував відеодиски. Під виглядом “легкої” еротики чоловік продавав відверту порнографію.
Всі відеоматеріали вилучила поліція. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.301 ч.2 Кримінального кодексу України.
Крім цього, записи відправлено на експертизу, яка перевірить їх на предмет виявлення насильства й жорстокості. Якщо дослідження підтвердить це припущення, то за цим фактом буде розпочато ще одне кримінальне провадження — за ст.300 Кримінального кодексу України, тобто ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.