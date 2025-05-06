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Житель Кривого Рога пытался вывезти чучела редких морских черепах в США: экзотический груз изъяли

Киев • УНН

 • 4636 просмотра

Таможенники обнаружили в двух посылках из Кривого Рога в США чучела трех морских черепах, имеющих значительную научную и музейную ценность. Открыто админпроизводство.

Житель Кривого Рога пытался вывезти чучела редких морских черепах в США: экзотический груз изъяли

Во время таможенного контроля в двух международных посылках, следовавших из Кривого Рога в США, обнаружили чучела трех морских черепах, представляющих музейную ценность. Чучела земноводных изъяли и составили соответствующий админпротокол. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины передает УНН.

Детали

Таможенники остановили попытку незаконного вывоза в США жителей тропических морей. Во время таможенного контроля в двух международных почтовых отправлениях инспекторы Киевской таможни обнаружили необычное содержимое — чучела трех морских черепах. Отправителями оказались жители Кривого Рога

- говорится в заметке.

Эксперты Национального научно-природоведческого музея НАН Украины определили, что это чучела двух зеленых черепах (Chelonia mydas) и черепахи би́ссы (Eretmochelys imbricata) - одних из древнейших обитателей тропических морей. Эти образцы имеют значительную научную, музейную и образовательную ценность.

Таможенники отмечают, что оба вида земноводных находятся под угрозой исчезновения. Они охраняются международными конвенциями:

  • Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе;
    • Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

      Вывоз таких животных (живых или мертвых) без специального разрешения запрещен - отмечают в Гостаможне.

      - отмечают в Гостаможне.

      Также работники таможни добавили, что никаких разрешительных документов на экспорт черепах при таможенном оформлении предоставлено не было. Поэтому Киевская таможня составила административные протоколы по ст. 473 Таможенного кодекса Украины и изъяла чучела.

      Дополнительно

      Зеленая черепаха может весить более 200 кг и проплывать тысячи километров между местами кормления и размножения.

      Черепаха би́сса имеет причудливый узор на панцире. Их еще называют крючконосыми черепахами благодаря верхней челюсти, выступающей вперед над нижней, зубец на ней имеет форму крюка. Черепаха относится к разряду малых морских черепах.

      Жительница Нидерландов пыталась вывезти из Украины почти 28 тыс. долларов01.05.25, 05:58 • 10215 просмотров

      Алена Уткина

      Алена Уткина

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