Житель Кривого Рога пытался вывезти чучела редких морских черепах в США: экзотический груз изъяли
Киев • УНН
Таможенники обнаружили в двух посылках из Кривого Рога в США чучела трех морских черепах, имеющих значительную научную и музейную ценность. Открыто админпроизводство.
Во время таможенного контроля в двух международных посылках, следовавших из Кривого Рога в США, обнаружили чучела трех морских черепах, представляющих музейную ценность. Чучела земноводных изъяли и составили соответствующий админпротокол. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины передает УНН.
Детали
Таможенники остановили попытку незаконного вывоза в США жителей тропических морей. Во время таможенного контроля в двух международных почтовых отправлениях инспекторы Киевской таможни обнаружили необычное содержимое — чучела трех морских черепах. Отправителями оказались жители Кривого Рога
Эксперты Национального научно-природоведческого музея НАН Украины определили, что это чучела двух зеленых черепах (Chelonia mydas) и черепахи би́ссы (Eretmochelys imbricata) - одних из древнейших обитателей тропических морей. Эти образцы имеют значительную научную, музейную и образовательную ценность.
Таможенники отмечают, что оба вида земноводных находятся под угрозой исчезновения. Они охраняются международными конвенциями:
- Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе;
- Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.
Вывоз таких животных (живых или мертвых) без специального разрешения запрещен - отмечают в Гостаможне.
Также работники таможни добавили, что никаких разрешительных документов на экспорт черепах при таможенном оформлении предоставлено не было. Поэтому Киевская таможня составила административные протоколы по ст. 473 Таможенного кодекса Украины и изъяла чучела.
Дополнительно
Зеленая черепаха может весить более 200 кг и проплывать тысячи километров между местами кормления и размножения.
Черепаха би́сса имеет причудливый узор на панцире. Их еще называют крючконосыми черепахами благодаря верхней челюсти, выступающей вперед над нижней, зубец на ней имеет форму крюка. Черепаха относится к разряду малых морских черепах.
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