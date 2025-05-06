Житель Кривого Рогу намагався вивезти опудала рідкісних морських черепах до США: екзотичний вантаж вилучили

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ
Ексклюзив
10:24 • 9016 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ

Ексклюзив
09:43 • 26862 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 27808 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 35448 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 68583 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 41196 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 38068 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 56871 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 176379 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 128717 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.6м/с
53%
750 мм
Популярнi новини

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

6 травня, 02:03 • 39212 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 44374 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 41791 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 23116 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 25772 перегляди
Публікації

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 26838 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 68562 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 102848 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 176375 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 201803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 11413 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 23405 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 42077 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 21168 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 85468 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

The New York Times

The Washington Post

Нафта марки Brent

Житель Кривого Рогу намагався вивезти опудала рідкісних морських черепах до США: екзотичний вантаж вилучили

Київ • УНН

 • 5218 перегляди

Митники виявили у двох посилках з Кривого Рогу до США опудала трьох морських черепах, що мають значну наукову та музейну цінність. Відкрито адмінпровадження.

Житель Кривого Рогу намагався вивезти опудала рідкісних морських черепах до США: екзотичний вантаж вилучили

Під час митного контролю у двох міжнародних посилках, які прямувала з Кривого Рогу до США, виявили опудала трьох морських черепах, які мають музейну цінність. Опудала земноводних вилучили та склали відповідний адмінпротокол. Про це повідомила Державна Митна служба України передає УНН.

Деталі

Митники зупинили спробу незаконного вивезення до США мешканців тропічних морів. Під час митного контролю у двох міжнародних поштових відправленнях інспектори Київської митниці виявили незвичайний вміст — опудала трьох морських черепах. Відправниками виявилися мешканці Кривого Рогу

- йдеться у дописі.

Експерти Національного науково-природничого музею НАН України визначили, що це опудала двох зелених черепах (Chelonia mydas) та черепахи бі́сси (Eretmochelys imbricata) - одних із найдавніших мешканців тропічних морів. Ці зразки мають значну наукову, музейну та освітню цінність.

Митники зазначають, що обидва види земноводних перебувають під загрозою зникнення. Вони охороняються міжнародними конвенціями:

  • Конвенцією про охорону дикої флори й фауни та природних середовищ існування в Європі;
    • Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори.

      Вивезення таких тварин (живих чи мертвих) без спеціального дозволу заборонене - зазначають у Держмитниці.

      - зазначають у Держмитниці.

      Також працівники митниці додали, що жодних дозвільних документів на експорт черепах при митному оформленні надано не було. Тож Київська митниця склала адміністративні протоколи за ст. 473 Митного кодексу України та вилучила опудала.

      Додатково

      Зелена черепаха може важити понад 200 кг і пропливати тисячі кілометрів між місцями годування та розмноження.

      Черепаха бі́сса має химерний візерунок на панцирі. Їх ще називають гачконосими черепахами завдяки верхній щелепі, що виступає вперед над нижньою, зубець на ній має форму гака. Черепаха належить до розряду малих морських черепах.

      Жителька Нідерландів намагалась вивезти з України майже 28 тис. доларів01.05.25, 05:58 • 10216 переглядiв

      Альона Уткіна

      Альона Уткіна

      СуспільствоКримінал та НП
      Сполучені Штати
      Україна
      Кривий Ріг
      Brent
      $61.90
      Bitcoin
      $93,944.40
      S&P 500
      $5,675.17
      Tesla
      $281.41
      Газ TTF
      $34.39
      Золото
      $3,391.05
      Ethereum
      $1,797.72