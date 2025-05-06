Житель Кривого Рогу намагався вивезти опудала рідкісних морських черепах до США: екзотичний вантаж вилучили

Митники виявили у двох посилках з Кривого Рогу до США опудала трьох морських черепах, що мають значну наукову та музейну цінність. Відкрито адмінпровадження.

Під час митного контролю у двох міжнародних посилках, які прямувала з Кривого Рогу до США, виявили опудала трьох морських черепах, які мають музейну цінність. Опудала земноводних вилучили та склали відповідний адмінпротокол. Про це повідомила Державна Митна служба України передає УНН. Деталі Митники зупинили спробу незаконного вивезення до США мешканців тропічних морів. Під час митного контролю у двох міжнародних поштових відправленнях інспектори Київської митниці виявили незвичайний вміст — опудала трьох морських черепах. Відправниками виявилися мешканці Кривого Рогу - йдеться у дописі. Експерти Національного науково-природничого музею НАН України визначили, що це опудала двох зелених черепах (Chelonia mydas) та черепахи бі́сси (Eretmochelys imbricata) - одних із найдавніших мешканців тропічних морів. Ці зразки мають значну наукову, музейну та освітню цінність. Митники зазначають, що обидва види земноводних перебувають під загрозою зникнення. Вони охороняються міжнародними конвенціями: Конвенцією про охорону дикої флори й фауни та природних середовищ існування в Європі;

Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори. Вивезення таких тварин (живих чи мертвих) без спеціального дозволу заборонене - зазначають у Держмитниці. - зазначають у Держмитниці. Також працівники митниці додали, що жодних дозвільних документів на експорт черепах при митному оформленні надано не було. Тож Київська митниця склала адміністративні протоколи за ст. 473 Митного кодексу України та вилучила опудала. Додатково Зелена черепаха може важити понад 200 кг і пропливати тисячі кілометрів між місцями годування та розмноження. Черепаха бі́сса має химерний візерунок на панцирі. Їх ще називають гачконосими черепахами завдяки верхній щелепі, що виступає вперед над нижньою, зубець на ній має форму гака. Черепаха належить до розряду малих морських черепах. Жителька Нідерландів намагалась вивезти з України майже 28 тис. доларів