Житель Чернигова призвал в соцсети к свержению власти

Прокуратурой области расследуется дело в отношении жителя г.Чернигова, который распространял материалы с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый неоднократно в прошлом и текущем годах в социальной сети "ВКонтакте" за вознаграждение распространял материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Как сообщал УНН, четырех человек будут судить за организацию референдума в поддержку "ЛНР".