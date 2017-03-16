Житель Чернигова призвал в соцсети к свержению власти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Жителю Чернигова сообщено о подозрении в призывах к свержению конституционного строя или к захвату государственной власти. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Прокуратурой области расследуется дело в отношении жителя г.Чернигова, который распространял материалы с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины.
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый неоднократно в прошлом и текущем годах в социальной сети "ВКонтакте" за вознаграждение распространял материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Как сообщал УНН, четырех человек будут судить за организацию референдума в поддержку "ЛНР".