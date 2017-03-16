Житель Чернігова закликав в соцмережі до повалення влади
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Жителю Чернігова повідомлено про підозру у закликах до повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Прокуратурою області розслідує справу стосовно жителя м. Чернігова, який розповсюджував матеріали із публічними закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади та зміни меж території або державного кордону України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний неодноразово у минулому та поточному роках у соціальній мережі “ВКонтакте” за винагороду розповсюджував матеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів.
Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.
Як повідомляв УНН, чотирьох людей судитимуть за організацію референдуму в підтримку “ЛНР”.