Женщине, использовавшей малолетнюю дочь для попрошайничества, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении 32-летней женщине, которая использовала малолетнюю дочь дляпопрошайничества. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что в течение июня-августа 2020 года, киевлянка систематически просила милостыню на территории Подольского района столицы. При этом женщина использовала свою 12-летнюю дочь, которая в силу своего заболевания ограничена в свободном волеизъявлении.
Отмечается, что неравнодушные граждане стали свидетелями циничной эксплуатации ребенка 28-летним знакомым матери. Тогда же было решено проверить причастность матери к совершению указанного преступления.
Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде домашнего ареста.
Девочку поместили в реабилитационный центр с целью предоставления ей квалифицированной помощи.
Дополнительно
В Киеве женщине, которая продала своего ребенка под прикрытием суррогатного материнства, грозит 15 лет тюрьмы.
Ранее в Днепропетровской области полицейские задержали женщин, осуществлявших “купле-продажу” ребенка.