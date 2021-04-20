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Жінці, яка використовувала малолітню доньку для жебрацтва, повідомили про підозру

Жінці, яка використовувала малолітню доньку для жебрацтва, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 32-річній жінці, яка використовувала малолітню доньку для жебрацтва. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури, передає УНН.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-серпня 2020 року, киянка систематично жебракувала на території Подільського району столиці. При цьому жінка використовувала свою 12-річну доньку, яка внаслідок свого захворювання обмежена у вільному волевиявленні.

Зазначається, що небайдужі громадяни стали свідками цинічної експлуатації дитини 28-річним знайомим матері. Тоді ж було вирішено перевірити причетність матері до вчинення вказаного злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Дівчинку поміщено до реабілітаційного центру з метою надання їй кваліфікованої допомоги.

Додатково

У Києві жінці, яка продала свою дитину під прикриттям сурогатного материнства, загрожує 15 років в’язниці.

Раніше на Дніпропетровщині поліцейські затримали жінок, які здійснювали “купівлю-продаж” дитини.

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