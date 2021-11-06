“Женские паспорта”: в Николаевском порту задержали моряков-египтян с проблемными документами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Николаевском порту во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделки в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден. При этом в паспортах пяти мужчин отмечалось, что они женского пола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Инцидент произошел в Николаевском морском порту. Пограничники обнаружили проблемные документы у нескольких десятков моряков-иностранцев. Во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы также обнаружили признаки подделки в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден. При этом, в официальных бумагах пяти мужчин-граждан Египта значилось, что они женского пола. Морякам отказано в пересечении государственной границы Украины.
Все они будут находиться под охраной на своих суднах до выбытия из Украины.
Напомним
Одесский и Николаевский морские порты планируется выставить на приватизацию.