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“Жіночі паспорти”: у Миколаївському порту затримали моряків-єгиптян з проблемними документами

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Миколаївському порту під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому в паспортах п'яти чоловіків зазначалося, що вони жіночої статі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

“Жіночі паспорти”: у Миколаївському порту затримали моряків-єгиптян з проблемними документами

Деталі

Інцидент стався у Миколаївському морському порту. Прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців. Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби також виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому, в офіційних паперах п’яти чоловіків-громадян Єгипту значилося, що вони жіночої статі. Морякам відмовлено у перетині державного кордону України.

Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з України. 

Нагадаємо

Одеський та Миколаївський морські порти планується виставити на приватизацію.

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