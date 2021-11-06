“Жіночі паспорти”: у Миколаївському порту затримали моряків-єгиптян з проблемними документами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Миколаївському порту під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому в паспортах п'яти чоловіків зазначалося, що вони жіночої статі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Деталі
Інцидент стався у Миколаївському морському порту. Прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців. Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби також виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому, в офіційних паперах п’яти чоловіків-громадян Єгипту значилося, що вони жіночої статі. Морякам відмовлено у перетині державного кордону України.
Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з України.
Нагадаємо
Одеський та Миколаївський морські порти планується виставити на приватизацію.