Женская сборная Украины завоевала семь медалей на боксерском турнире в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На днях в мусте Щучинск (Казахстан) женская национальная сборная Украины приняла участие в международном турнире на призы Заслуженного мастера спорта Марины Вольновой, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
По итогам соревнований в активе команды Украины семь наград, три из которых высшей пробы.
Обладателями "золота" стали: Анна Охота (весовая категория 48 кг), Анна Лысенко (64 кг), Юлия Стойко (69 кг). "Серебро" досталось Иванне Крупеня в категории 54 кг. Бронзовые медали на счету Татьяны Коб (51 кг), Снежаны Холодковой (57 кг) и Татьяны Петрович (75 кг).
Стоит отметить, что лидер сборной Украины в весе до 48 кг Анна Охота, получила также награду от организаторов соревнований "За лучшую технику".
Напомним, что в прошлом году украинская женская сборная завоевала ряд наград на молодежном ЧЕ по женскому боксу.