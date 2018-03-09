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Жіноча збірна України виборола сім медалей на боксерському турнірі в Казахстані

Жіноча збірна України виборола сім медалей на боксерському турнірі в Казахстані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Днями в місті Щучинськ (Казахстан) жіноча національна збірна України взяла участь в міжнародному турнірі на призи Заслуженого майстра спорту Марини Вольнової, передає УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

За підсумками змагань в активі команди України сім нагород, три з яких найвищого ґатунку.

Володарями "золота" стали: Ганна Охота (вагова категорія 48 кг), Ганна Лисенко (64 кг), Юлія Стойко (69 кг). "Срібло" дісталося Іванні Крупеня у категорії 54 кг. Бронзові медалі на рахунку Тетяни Коб (51 кг), Сніжани Холодкової (57 кг) і Тетяни Петрович (75 кг).

Варто відзначити, що лідер збірної України у вазі до 48 кг Ганна Охота, отримала також відзнаку від організаторів змагань "За найкращу техніку".

Нагадаємо, що минулого року українська жіноча збірна завоювала низку нагород на молодіжному ЧЄ з жіночого боксу.

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