Жіноча збірна України виборола сім медалей на боксерському турнірі в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Днями в місті Щучинськ (Казахстан) жіноча національна збірна України взяла участь в міжнародному турнірі на призи Заслуженого майстра спорту Марини Вольнової, передає УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
За підсумками змагань в активі команди України сім нагород, три з яких найвищого ґатунку.
Володарями "золота" стали: Ганна Охота (вагова категорія 48 кг), Ганна Лисенко (64 кг), Юлія Стойко (69 кг). "Срібло" дісталося Іванні Крупеня у категорії 54 кг. Бронзові медалі на рахунку Тетяни Коб (51 кг), Сніжани Холодкової (57 кг) і Тетяни Петрович (75 кг).
Варто відзначити, що лідер збірної України у вазі до 48 кг Ганна Охота, отримала також відзнаку від організаторів змагань "За найкращу техніку".
Нагадаємо, що минулого року українська жіноча збірна завоювала низку нагород на молодіжному ЧЄ з жіночого боксу.