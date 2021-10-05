Женская сборная Украины стала призером командного ЧМ по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Женская сборная Украины стала бронзовым призером командного чемпионата мира по шахматам, финишировавший в испанском городе Сиджес, информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины в Facebook.
Детали
"Желто-голубая" команда вышла в полуфинал, где в напряженной борьбе уступила Федерации шахмат России, в итоге и выиграла турнир.
Украинский отличились и в личном зачете: Мария Музычук завоевала "золото" на 2-й доске, а Наталья Букса - "серебро" на 5-й.
Что предшествовало этому
Украинский шахматист стал призером турнира в ОАЭ.