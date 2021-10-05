Жіноча збірна України стала призером командного ЧС з шахів

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"Жовто-блакитна" команда вийшла у півфінал, де в напруженій боротьбі поступилася Федерації шахів Росії, яка у підсумку й виграла турнір.

Українки відзначилися і в особистому заліку: Марія Музичук завоювала "золото" на 2-й дошці, а Наталя Букса – "срібло" на 5-й.

Що передувало цьому

Український шахіст став призером турніру в ОАЕ.