Жіноча збірна України стала призером командного ЧС з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Жіноча збірна України стала бронзовим призером командного чемпіонату світу з шахів, що фінішував в іспанському місті Сіджес, інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України у Facebook.
Деталі
"Жовто-блакитна" команда вийшла у півфінал, де в напруженій боротьбі поступилася Федерації шахів Росії, яка у підсумку й виграла турнір.
Українки відзначилися і в особистому заліку: Марія Музичук завоювала "золото" на 2-й дошці, а Наталя Букса – "срібло" на 5-й.
Що передувало цьому
Український шахіст став призером турніру в ОАЕ.