Женская НБА посмертно учредила награду имени Брайанта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Женская национальная баскетбольная ассоциации (WNBA) учредила премию Коби Брайанта и его дочери Джианны Брайант, погибших в результате крушения вертолета, сообщает УНН со ссылкой на сайт WNBA.
Награда будет вручаться человеку или группе лиц за наибольший вклад в развитие женского баскетбола и увеличения его популярности.
"Новый приз будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличения его популярности в обществе. Он назван в честь Коби и Джианны Брайант. Коби был большим поклонником женского баскетбола, всегда поддерживал его. Джианна тоже любила баскетбол и стремилась достичь тех же вершин в спорте , что и отец", - говорится в заявлении WNBA.
Отметим, WNBA и семья Брайант объявят имя первого победителя данной награды во время Матча всех звезд-2021 в Индианаполисе. Жена Брайанта Ванесса, будет играть большую роль в определении лауреата и ежегодно вручать награду в NBA All-Star.
Напомним, что многократный чемпион НБА и двукратный триумфатор Олимпийских игр - Брайант погиб с 13-летней дочерью, а также другими пассажирами вертолета 26 января 2020 года.