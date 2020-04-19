Жіноча НБА посмертно заснувала нагороду імені Брайанта
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Жіноча національна баскетбольна асоціації (WNBA) заснувала премію Кобі Брайанта та його дочці Джіанні Брайант, які загинули в наслідок краху гелікоптера, повідомляє УНН з посиланням на сайт WNBA.
Нагорода буде вручатися людині або групі осіб за найбільший внесок у розвиток жіночого баскетболу і збільшення його популярності.
"Новий приз буде вручатися за внесок в розвиток жіночого баскетболу і збільшення його популярності в суспільстві. Він названий на честь Кобі і Джіанни Брайант. Кобі був великим шанувальником жіночого баскетболу, завжди підтримував його. Джіанна теж любила баскетбол і прагнула досягти тих же вершин в спорті, що і її батько", - сказано в заяві WNBA.
Зазначимо, WNBA і сім'я Брайант оголосять ім'я першого переможця даної нагороди під час Матчу усіх зірок-2021 в Індіанаполісі. Дружина Брайанта, Ванесса, буде відігравати велику роль у визначенні лауреата і щорічно вручати нагороду в NBA All-Star.
Нагадаємо, що багаторазовий чемпіон НБА та двократний тріумфатор Олімпійських ігор – Брайант, загинув із 13-річною дочкою, а також іншими пасажирами гелікоптера 26 січня 2020 року.