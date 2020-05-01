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Женщину с Житомирской области заподозрили в пропаганде насильственной смены власти

Киев • УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В городе Коростышев Житомирской области разоблачили женщину, которая через социальные сети пропагандировала насильственную смену государственной власти. Правоохранители сообщили ей о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Женщину с Житомирской области заподозрили в пропаганде насильственной смены власти

"В Житомирской области Служба безопасности Украины установила интернет-агитатора, которая пропагандировала насильственное изменение государственной власти в стране и разжигание вражды на национальной почве", - говорится в сообщении.

Установлено, что жительница Коростышева на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещала деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. Также она публиковала дискриминационные статьи относительно одного из национальных меньшинств, где унижала честь и достоинство его представителей и призвала к их выдворению из Украины, указали в СБУ.

"Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, опубликованные правонарушительницей материалы содержат прямые публичные призывы к силовому захвату государственной власти в Украине с конкретными способами реализации преступного замысла. Кроме того публикации провоцируют возникновение межнациональной розни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства пропагандистки обнаружено мобильные устройства и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

"Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УКУ. Решается вопрос об избрании фигурантке производства меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

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