Жінку з Житомирщини запідозрили у пропагуванні насильницької зміни влади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Коростишев на Житомирщині викрили жінку, яка через соціальні мережі пропагувала насильницьку зміну державної влади. Правоохоронці повідомили їй про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“На Житомирщині Служба безпеки України встановила інтернет-агітаторку, яка пропагувала насильницьку зміну державної влади в країні та розпалювання ворожнечі на національному підґрунті”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що мешканка Коростишева на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщувала деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Також вона публікувала дискримінаційні статті щодо однієї із національних меншин, де принижувала честь і гідність її представників та закликала до їх видворення з України, вказали у СБУ.
“Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що опубліковані правопорушницею матеріали містять прямі публічні заклики до силового захоплення державної влади в Україні із конкретними способами реалізації злочинного задуму. Крім того публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання пропагандистки виявлено мобільні пристрої і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
“Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ. Вирішується питання щодо обрання фігурантці провадження запобіжного заходу”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху “Куликове поле” організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.