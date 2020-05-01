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Жінку з Житомирщини запідозрили у пропагуванні насильницької зміни влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Коростишев на Житомирщині викрили жінку, яка через соціальні мережі пропагувала насильницьку зміну державної влади. Правоохоронці повідомили їй про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Жінку з Житомирщини запідозрили у пропагуванні насильницької зміни влади

“На Житомирщині Служба безпеки України встановила інтернет-агітаторку, яка пропагувала насильницьку зміну державної влади в країні та розпалювання ворожнечі на національному підґрунті”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що мешканка Коростишева на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщувала деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Також вона публікувала дискримінаційні статті щодо однієї із національних меншин, де принижувала честь і гідність її представників та закликала до їх видворення з України, вказали у СБУ.

“Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що опубліковані правопорушницею матеріали містять прямі публічні заклики до силового захоплення державної влади в Україні із конкретними способами реалізації злочинного задуму. Крім того публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання пропагандистки виявлено мобільні пристрої і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

“Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ. Вирішується питання щодо обрання фігурантці провадження запобіжного заходу”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху “Куликове поле” організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.

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