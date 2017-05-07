Женщины стучали в сковороде и раздевались на антиправительственном марше в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В венесуэльской столице Каракасе в субботу, 6 мая, прошла женская акция протеста, названная оппозицией “маршем женщин против репрессий”. Тысячи демонстранток вышли на улицы в символических для оппозиции белых футболках, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Участницы марша пели национальный гимн, стучали в сковородках, скандировали “Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!”. Некоторые из активисток раздевались и протестовали топлес. Часть демонстранток были одеты в импровизированную “броню”, в случае использования полицией слезоточивого газа и резиновых пуль.
Протест произошел на фоне длительных акций недовольства социалистическим правительством президента Николаса Мадуро, которые нередко завершаются столкновениями с правоохранителями.
Как сообщал УНН, количество жертв насилия в ходе массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 37 человек . Об этом сообщил лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.