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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщины стучали в сковороде и раздевались на антиправительственном марше в Венесуэле

Киев • УНН

 • 12373 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В венесуэльской столице Каракасе в субботу, 6 мая, прошла женская акция протеста, названная оппозицией “маршем женщин против репрессий”. Тысячи демонстранток вышли на улицы в символических для оппозиции белых футболках, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Женщины стучали в сковороде и раздевались на антиправительственном марше в Венесуэле

Участницы марша пели национальный гимн, стучали в сковородках, скандировали “Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!”. Некоторые из активисток раздевались и протестовали топлес. Часть демонстранток были одеты в импровизированную “броню”, в случае использования полицией слезоточивого газа и резиновых пуль.

Протест произошел на фоне длительных акций недовольства социалистическим правительством президента Николаса Мадуро, которые нередко завершаются столкновениями с правоохранителями.

Как сообщал УНН, количество жертв насилия в ходе массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 37 человек . Об этом сообщил лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

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