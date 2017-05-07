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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жінки гупали в пательні та роздягалися на антиурядовому марші у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У венесуельській столиці Каракасі в суботу, 6 травня, пройшла жіноча акція протесту, названа опозицією “маршем жінок проти репресій”. Тисячі демонстранток вийшли на вулиці у символічних для опозиції білих футболках, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Жінки гупали в пательні та роздягалися на антиурядовому марші у Венесуелі

Учасниці маршу співали національний гімн, гупали в пательні, скандували “Хто ми? Венесуела! Чого ми хочемо? Свободи!”. Деякі з активісток роздягалися та протестували топлес. Частина демонстранток були одягнені в імпровізовану “броню”, на випадок використання поліцією сльозогінного газу та гумових куль.

Протест відбувся на тлі тривалих акцій незадоволення соціалістичним урядом президента Ніколаса Мадуро, які нерідко завершуються сутичками з правоохоронцями.

Як повідомляв УНН, кількість жертв насильства в ході масових вуличних акцій у Венесуелі збільшилася до 37 осіб. Про це повідомив лідер опозиції, губернатор штату Міранда Енріке Капрілес.

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