Женщина нашла в диване тело собственного отца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Херсоне женщина нашла в диване тело своего умершего отца, замотанное в полиэтиленовую пленку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"В Днепровское отделение полиции обратилась местная жительница и сообщила, что у нее несколько дней назад умер отец, тело которого лежит в диване. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра дома в раскладном диване полицейские обнаружили тело 63-летнего мужчины, замотанное в полиэтиленовую пленку. На шее погибшего виднелись следы от удушения. В доме на то время находился 33-летний сожитель дочери погибшего", – говорится в сообщении.
Как было предварительно установлено, что во время домашнего конфликта зять задушил тестя ремнем, а затем обмотал тело пленкой и положил в диван, в котором оно и пролежало несколько дней. Окончательную причину смерти мужчины должна установить судебно-медицинская экспертиза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаевской области на поле нашли мумию
"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", – отметили в отделе коммуникации со ссылкой на слова заместителя начальника следственного отделения Днепровского отделения полиции Дениса Лелюка.
Напомним, в Киеве, посреди квартиры, загроможденной мусором, нашли труп пожилой женщины.