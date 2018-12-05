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Женщина нашла в диване тело собственного отца

Киев • УНН

 • 20032 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Херсоне женщина нашла в диване тело своего умершего отца, замотанное в полиэтиленовую пленку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Женщина нашла в диване тело собственного отца

"В Днепровское отделение полиции обратилась местная жительница и сообщила, что у нее несколько дней назад умер отец, тело которого лежит в диване. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра дома в раскладном диване полицейские обнаружили тело 63-летнего мужчины, замотанное в полиэтиленовую пленку. На шее погибшего виднелись следы от удушения. В доме на то время находился 33-летний сожитель дочери погибшего", – говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, что во время домашнего конфликта зять задушил тестя ремнем, а затем обмотал тело пленкой и положил в диван, в котором оно и пролежало несколько дней. Окончательную причину смерти мужчины должна установить судебно-медицинская экспертиза.

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"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", – отметили в отделе коммуникации со ссылкой на слова заместителя начальника следственного отделения Днепровского отделения полиции Дениса Лелюка.

Напомним, в Киеве, посреди квартиры, загроможденной мусором, нашли труп пожилой женщины.

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