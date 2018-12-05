Жінка знайшла в дивані тіло власного батька
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Херсоні жінка знайшла у дивані тіло свого померлого батька, замотане у поліетиленову плівку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"У Дніпровське відділення поліції звернулася місцева жителька і повідомила, що у неї кілька днів тому помер батько, тіло якого лежить в дивані. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду будинку в розкладному дивані поліцейські виявили тіло 63-річного чоловіка, замотане в поліетиленову плівку. На шиї загиблого виднілися сліди від удушення. У будинку на той час знаходився 33-річний співмешканець доньки загиблого", – йдеться в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, що під час домашнього конфлікту зять задушив тестя ременем, а потім обмотав тіло плівкою і поклав у диван, у якому воно і пролежало кілька днів. Остаточну причину смерті чоловіка має встановити судово-медична експертиза.
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"Наразі слідчі встановлюють всі обставини події, зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", – зазначили у відділі комунікації з посиланням на слова заступника начальника слідчого відділення Дніпровського відділення поліції Дениса Лелюка.
Нагадаємо, у Києві, посеред квартири, захаращеної сміттям, знайшли труп літньої жінки.