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Женщина с ребенком выбросились с 10 этажа в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 13626 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Покровском районе города Кривой Рог Днепропетровской области 28-летняя женщина выпала из многоэтажки вместе с 5-летним ребенком. Об этом УНН сообщили в Криворожском отделе полиции.

Женщина с ребенком выбросились с 10 этажа в Кривом Роге

"В 9:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что в Покровском районе, в городе Кривой Рог, с многоэтажки выпала женщина с ребенком. Оба скончались на месте, их тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", – сообщила в полиции.

В настоящее время полиция проводит следственные действия на установление обстоятельств трагедии. В полиции рассматривают все версии, не исключают и самоубийство.

Как сообщал УНН, из окна палаты роддома выпала женщина, которая накануне родила двойню.

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