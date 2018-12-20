Женщина с ребенком выбросились с 10 этажа в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Покровском районе города Кривой Рог Днепропетровской области 28-летняя женщина выпала из многоэтажки вместе с 5-летним ребенком. Об этом УНН сообщили в Криворожском отделе полиции.
"В 9:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что в Покровском районе, в городе Кривой Рог, с многоэтажки выпала женщина с ребенком. Оба скончались на месте, их тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", – сообщила в полиции.
В настоящее время полиция проводит следственные действия на установление обстоятельств трагедии. В полиции рассматривают все версии, не исключают и самоубийство.
Как сообщал УНН, из окна палаты роддома выпала женщина, которая накануне родила двойню.