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MIM-104 Patriot

Жінка з дитиною викинулися з 10 поверху у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 13627 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 28-річна жінка випала з багатоповерхівки разом з 5-річною дитиною. Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.

Жінка з дитиною викинулися з 10 поверху у Кривому Розі

"О 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у Покровському районі, у місті Кривий Ріг, з багатоповерхівки випала жінка з дитиною. Обоє померли на місці, їхні тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", – повідомила у поліції.

Наразі поліція проводить слідчі дії на встановлення обставин трагедії. У поліції розглядають всі версії, не відкидають і самогубство.

Як повідомляв УНН, з вікна палати пологового будинку випала жінка, яка напередодні народила двійню.

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