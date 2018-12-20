Жінка з дитиною викинулися з 10 поверху у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 28-річна жінка випала з багатоповерхівки разом з 5-річною дитиною. Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"О 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у Покровському районі, у місті Кривий Ріг, з багатоповерхівки випала жінка з дитиною. Обоє померли на місці, їхні тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", – повідомила у поліції.
Наразі поліція проводить слідчі дії на встановлення обставин трагедії. У поліції розглядають всі версії, не відкидають і самогубство.
Як повідомляв УНН, з вікна палати пологового будинку випала жінка, яка напередодні народила двійню.