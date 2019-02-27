Женщина проведет 6 лет за решеткой за торговлю опием

"Прокурором в судебных заседаниях, проводимых с июля 2018 года, доказано, что обвиняемая, 1988 года рождения, действуя умышленно, с целью сбыта наркотических средств, из корыстных побуждений, приобрела медицинский шприц, номинальной емкостью 2 мл, с жидкостью, который в дальнейшем, до 29.05.2018, незаконно хранила по месту своего фактического проживания в г. Чернигове, с целью сбыта. В дальнейшем, 29.05.2018, около 16 час. 11 мин., обвиняемая, действуя умышленно, находясь в помещении квартиры в доме № 56, что по пр. Мира в г..Чернигове, с целью сбыта наркотических средств, из корыстных побуждений, незаконно сбыла за 150 гривен местному жителю г. Чернигова, который был привлечен для оперативной закупки наркотических средств в качестве покупателя, медицинский шприц, с жидкостью, которая в соответствии с заключением эксперта, содержала в своем составе особо опасное наркотическое вещество, оборот которого запрещен - опий ацетилированный", - говорится в сообщении.

Те же самые действия обвиняемая совершила 04.06.2018, при аналогичных обстоятельствах. Во время второй оперативной закупки, обвиняемую задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд согласился с мнением прокурора местной прокуратуры, что общественно-опасное поведение обвиняемой, которое заключалось в систематической продаже особо опасного наркотического средства, свидетельствовала о её антиобщественном поведении и достойное наказание за это может быть только в виде лишения свободы", - уточнили в прокуратуре.

За совершение двух криминальных правонарушений суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества обвиняемой. Время до вступления приговора суда в законную силу обвиняемая проведет в стенах Черниговского СИЗО.

Как сообщал УНН, у интернет-продавца изъяли наркотики на сумму более трех миллионов гривен.