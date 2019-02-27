Жінка проведе 6 років за ґратами за торгівлю опієм

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Деснянський районний суд Чернігова завершив розгляд обвинувального акту Чернігівської місцевої прокуратури щодо місцевої мешканки, яка обвинувачувалась у торгівлі особливо небезпечним наркотичним засобом – опієм ацительованим і приговорив жінку до шести років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Чернігівську місцеву прокуратуру.

"Прокурором у судових засіданнях, які проводились з липня 2018 року, доведено те, що обвинувачена, 1988 року народження, діючи умисно, з метою збуту наркотичних засобів, з корисливих мотивів, придбала медичний шприц, номінальною ємністю 2 мл, з рідиною, який в подальшому, до 29.05.2018, незаконно зберігала за місцем свого фактичного проживання, у м. Чернігові, з метою збуту. У подальшому, 29.05.2018, близько 16 год. 11 хв., обвинувачена, діючи умисно, перебуваючи в приміщенні квартири у будинку № 56, що по просп. Миру в м. Чернігові, з метою збуту наркотичних засобів, з корисливих мотивів, незаконно збула за 150 гривень місцевому мешканцю м. Чернігова, який був залучений для оперативної закупівлі наркотичних засобів в якості покупця, медичний шприц, з рідиною, яка відповідно висновку експерта містила у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – опій ацетильований", - йдеться у повідомленні.

Ті ж самі самі дії обвинувачена ще раз вчинила 04.06.2018, за аналогічних обставин. Під час другої оперативної закупки, обвинувачену затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Суд погодився з думкою прокурора місцевої прокуратури, що суспільно-небезпечна поведінка обвинуваченої, яка полягала у систематичному продажу особливо небезпечного наркотичного засобу, свідчила про її антигромадську поведінку і гідне покарання за це може бути лише у виді позбавлення волі", - уточнили у прокуратурі.

За вчинення двох кримінальних правопорушень суд присудив жінку до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна обвинуваченої. Час до вступу вироком суду законної сили обвинувачена проведе у стінах Чернігівського СІЗО.

Як повідомляв УНН, в інтернет-продавця вилучили наркотики на понад три мільйони гривень.

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