Женщина родила ребенка в поезде Киев-Мариуполь

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 29107 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101542 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116976 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175818 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128735 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124078 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116735 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Женщина родила ребенка в поезде Киев-Мариуполь

Женщина родила ребенка в поезде Киев-Мариуполь

Киев  •  УНН

 • 10877 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В поезде Киев-Мариуполь, сегодня, 15 апреля, женщина родила девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава “Укрзализныци” Войцех Балчун, передает УНН.

Сегодня в поезде Киев-Мариуполь родилась девочка. Проводники поезда № 83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время дороги начались роды.

Ночью к проводнику вагона Галины Климовой обратилась беременная женщина с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации присоединилась проводник другого вагона Светлана Потапова, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении. Проводницы сообщили машинисту, вызвали скорую и оказали роженице необходимую помощь.

“Железнодорожники оперативно вызвали скорую на ближайшую станцию ​​- г.Запорожье. Сейчас женщина и младенец находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей. Такой случай на железной дороге уже не первый. Так, 31 января 2017 во время движения пригородного поезда проводницы Наталья Нагуляк, Евгения Питулько, Светлана Пшеничная и Александра Булах оказали помощь пассажирке, в которой начались роды. А в августе 2012 года проводник плацкартного вагона поезда Одесса-Харьков Роман Федько, который в то время был студентом первого курса медицинского учебного заведения, также принял роды у пассажирки. Спасибо железнодорожникам за профессиональные действия! Маме и новорожденной — здоровья и хорошей судьбы! ”- рассказал В.Балчун.

Напомним, 13 апреля сообщал, что на праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы .

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