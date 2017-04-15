Женщина родила ребенка в поезде Киев-Мариуполь

Сегодня в поезде Киев-Мариуполь родилась девочка. Проводники поезда № 83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время дороги начались роды.

Ночью к проводнику вагона Галины Климовой обратилась беременная женщина с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации присоединилась проводник другого вагона Светлана Потапова, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении. Проводницы сообщили машинисту, вызвали скорую и оказали роженице необходимую помощь.

“Железнодорожники оперативно вызвали скорую на ближайшую станцию ​​- г.Запорожье. Сейчас женщина и младенец находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей. Такой случай на железной дороге уже не первый. Так, 31 января 2017 во время движения пригородного поезда проводницы Наталья Нагуляк, Евгения Питулько, Светлана Пшеничная и Александра Булах оказали помощь пассажирке, в которой начались роды. А в августе 2012 года проводник плацкартного вагона поезда Одесса-Харьков Роман Федько, который в то время был студентом первого курса медицинского учебного заведения, также принял роды у пассажирки. Спасибо железнодорожникам за профессиональные действия! Маме и новорожденной — здоровья и хорошей судьбы! ”- рассказал В.Балчун.

Напомним, 13 апреля сообщал, что на праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы .