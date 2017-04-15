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Жінка народила дитину у поїзді Київ-Маріуполь

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У потязі Київ-Маріуполь, сьогодні, 15 квітня, жінка народила дівчинку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник “Укрзалізниці” Войцех Балчун, передає УНН.

Сьогодні у потязі Київ-Маріуполь народилася дівчинка. Провідники поїзда № 83/84 надали допомогу пасажирці, у якої під час поїздки почалися пологи.

Вночі до провідника вагону Галини Климової звернулася вагітна пасажирка зі скаргою на гострий біль у животі. До вирішення ситуації долучилася провідник іншого вагону Світлана Потапова, яка має досвід роботи в медичному закладі. Провідниці поінформували машиніста, викликали швидку та надали пасажирці необхідну допомогу.

“Залізничники оперативно викликали швидку на найближчу станцію — м.Запоріжжя. Зараз породілля та немовля перебувають в пологовому будинку в Запоріжжі під наглядом лікарів. Такий випадок на залізниці вже не перший. Так, 31 січня 2017 року під час руху приміського поїзда провідниці Наталія Нагуляка, Євгенія Питулько, Світлана Пшенична та Олександра Булах надали допомогу пасажирці, у якої почалися пологи. А в серпні 2012 року провідник плацкартного вагону поїзда Одеса-Харків Роман Федько, який на той час був студентом першого курсу медичного навчального закладу, також прийняв пологи в пасажирки. Дякую залізничникам за фахові дії! Мамі і новонародженій — здоров’я і гарної долі!” — розповів В.Балчун.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що на свята призначено додатковий потяг з Києва до Чернівців.

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