Женщина пыталась ввезти на оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс. грн

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию, обнаружили большое количество драгоценностей. В коробках из-под обуви и чая женщина спрятала ювелирные изделия стоимостью около 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Гражданку и товар передали представителям ГС для дальнейшего правового решения.

Как сообщал УНН, в воскресенье утром на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" образовались очереди из 270 автомобилей.