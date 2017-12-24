Жінка намагалася ввезти на окупований Донбас коштовностей на 200 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прикордонники на КПВВ “Мар’їнка” затримали жінку, яка намагалася ввезти на непідконтрольну українській владі територію коштовностей на 200 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Держприкордслужби, передає УНН.
“У контрольному пункті в’їзду-виїзду „Мар’їнка“ прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками ДФС під час огляду транспортного засобу, на якому громадянка України їхала до неконтрольованої території, виявили велику кількість коштовностей. У коробках з-під взуття та чаю жінка приховала ювелірні вироби вартістю приблизно 200 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Наразі громадянку та виявлений товар передано представникам ДФС для подальшого правового рішення.
Як повідомляв УНН, у неділю вранці на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка” утворилися черги із 270 автівок.