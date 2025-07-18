Жилье планируют сделать доступнее: в НБУ раскрыли стратегию и инструменты
Киев • УНН
Национальный банк Украины и правительство обнародовали Стратегию развития ипотеки, направленную на снижение рисков и улучшение доступа к жилищным кредитам. Она предусматривает массовое страхование военных рисков и усовершенствование законодательства.
Одобренная правительством стратегия повышения доступности жилья отражена Национальным банком Украины в новом отчете-презентации. Определены ключевые цели, среди которых указывается о массовом страховании военных рисков и усовершенствовании законодательного регулирования строительства.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Детали
Национальный банк Украины совместно с правительством и партнерами обнародовал Стратегию развития ипотеки, которая имеет целью уменьшение рисков и усовершенствование доступа в сфере кредитов на жилье.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, Стратегия по развитию кредитования, одобренная год назад. Нужны определенные предпосылки для того, чтобы банки обеспечили предоставление "доступных кредитов на покупку жилья для миллионов украинских граждан". Банки операционно и финансово способны это осуществить. Поэтому нужно работать над созданием условий, над чем в НБУ и будут работать.
Справка
В Нацбанке объяснили ключевые цели в рамках Стратегии развития ипотеки. Среди них:
- снижение уровня рисков через внедрение массового продукта страхования военных рисков и усовершенствование законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;
- обеспечение доступного и понятного кредитования путем усовершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации согласно нормам ЕС;
- усиление защиты прав кредиторов с помощью обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.
Разработка и имплементация в украинское законодательство секьюритизации будет способствовать дальнейшему развитию ипотечного кредитования. Выпуск покрытых облигаций обеспечит его масштабирование и дальнейшее развитие.
Реализация предусмотренных в Стратегии мероприятий возлагается на Национальный банк, правительство, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Важна роль и Верховной Рады, которая должна обеспечить соответствующие изменения в законодательство, подчеркнули в НБУ.
Напомним
В июне в Украине стартовала работа над государственной стратегией жилищной политики, которая будет включать развитие аренды, финансовые механизмы и поддержку различных групп населения.