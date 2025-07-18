Житло планують зробити доступнішим: у НБУ розкрили стратегію та інструменти
Київ • УНН
Національний банк України та уряд оприлюднили Стратегію розвитку іпотеки, спрямовану на зниження ризиків та покращення доступу до житлових кредитів. Вона передбачає масове страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавства.
Схвалена урядом стратегія підвищення доступності житла відображена Національним банком України у новому звіті-презентації. Визначено ключові цілі, серед яких вказується про масове страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва.
Передає УНН із посиаланням на пресслужбу НБУ.
Деталі
Національний банк України, спільно з урядом та партнерами оприлюднив Стратегію розвитку іпотеки, що має на меті зменшення ризиків та вдосконалення доступу у сфері кредитів на житло.
За словами голови НБУ Андрія Пишного, Стратегія з розвитку кредитування, схвалена рік тому. Потрібні певні передумови для того, щоб банки забезпечили надання "доступних кредитів на купівлю житла для мільйонів українських громадян". Банки операційно та фінансово спроможні це зхдійснити. Тож потрібно працювати над створенням умов, над чим в НБУ і будуть працювати.
Довідково
В Нацбанку пояснили ключові цілі в межах Стратегії розвитку іпотеки. Серед них:
- зниження рівня ризиків через упровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;
- забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;
- посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.
Розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації сприятиме подальшому розвитку іпотечного кредитування. Випуск покритих облігацій забезпечить його масштабування і подальший розвиток.
Реалізація передбачених у Стратегії заходів покладається на Національний банк, уряд, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Важлива роль і Верховної Ради, яка має забезпечити відповідні зміни до законодавства, підкреслили в НБУ.
Нагадаємо
У червні в Україні стартувала робота над державною стратегією житлової політики, яка включатиме розвиток оренди, фінансові механізми та підтримку різних груп населення.