Жертвами вторжения рф в Украину стали уже 318 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Почти 900 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабного вторжения рф, из них 318 детей погибли, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 16 июня 2022 года почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 318 детей погибли и более 581 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей, как отмечается, в Донецкой области – 297, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками рф города Угледар Донецкой области.
Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в городе Мариуполь погибли две семьи и их пятеро детей.
Также стало известно, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел, в результате чего ребенок получил осколочное ранение.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2000 учебных заведений. Из них 208 разрушены полностью.