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Жертвами вторжения рф в Украину стали уже 318 детей

Жертвами вторжения рф в Украину стали уже 318 детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Почти 900 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабного вторжения рф, из них 318 детей погибли, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 16 июня 2022 года почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 318 детей погибли и более 581 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей, как отмечается, в Донецкой области – 297, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками рф города Угледар Донецкой области.

Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в городе Мариуполь погибли две семьи и их пятеро детей.

Также стало известно, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел, в результате чего ребенок получил осколочное ранение.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2000 учебных заведений. Из них 208 разрушены полностью.

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