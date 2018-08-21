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Жертвами наводнений в Камбодже стали восемь детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. За последние четыре недели в Камбодже в результате наводнений и подъема уровня воды в реке Меконг погибли 18 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил накануне официальный представитель национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями страны Кео Ву, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Жертвами наводнений в Камбодже стали восемь детей

От наводнений пострадали более 83 тыс. семей, которые главным образом проживают в шести провинциях вдоль реки Меконг, включая Стынгтраенг и Кратьех.

Свыше 7,2 тыс. семей были эвакуированы в районы на возвышенностях, под водой оказались около 45 тыс. гектаров риса и других сельскохозяйственных культур.

В настоящее время Камбоджа переживает пиковый период наводнений. По словам Кео Ву, уровень воды в реке Меконг продолжает повышаться и приближается к опасным отметкам во многих провинциях.

Напомним, тайфун "Румбия" на востоке Китая унес жизни 12 человек.

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