Жертвами наводнений в Камбодже стали восемь детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За последние четыре недели в Камбодже в результате наводнений и подъема уровня воды в реке Меконг погибли 18 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил накануне официальный представитель национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями страны Кео Ву, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
От наводнений пострадали более 83 тыс. семей, которые главным образом проживают в шести провинциях вдоль реки Меконг, включая Стынгтраенг и Кратьех.
Свыше 7,2 тыс. семей были эвакуированы в районы на возвышенностях, под водой оказались около 45 тыс. гектаров риса и других сельскохозяйственных культур.
В настоящее время Камбоджа переживает пиковый период наводнений. По словам Кео Ву, уровень воды в реке Меконг продолжает повышаться и приближается к опасным отметкам во многих провинциях.
Напомним, тайфун "Румбия" на востоке Китая унес жизни 12 человек.