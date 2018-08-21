Жертвами наводнений в Камбодже стали восемь детей

От наводнений пострадали более 83 тыс. семей, которые главным образом проживают в шести провинциях вдоль реки Меконг, включая Стынгтраенг и Кратьех.

Свыше 7,2 тыс. семей были эвакуированы в районы на возвышенностях, под водой оказались около 45 тыс. гектаров риса и других сельскохозяйственных культур.

В настоящее время Камбоджа переживает пиковый период наводнений. По словам Кео Ву, уровень воды в реке Меконг продолжает повышаться и приближается к опасным отметкам во многих провинциях.

Напомним, тайфун "Румбия" на востоке Китая унес жизни 12 человек.