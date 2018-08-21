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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жертвами повеней у Камбоджі стали восьмеро дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. За останні чотири тижні у Камбоджі в результаті повеней і підйому рівня води в річці Меконг загинули 18 осіб, у тому числі вісім дітей. Про це повідомив напередодні офіційний представник національного комітету з боротьби зі стихійними лихами країни Кео Ву, передає УНН з посиланням на Xinhua.

Жертвами повеней у Камбоджі стали восьмеро дітей

Від повеней постраждали більше 83 тис. сімей, які головним чином проживають у шести провінціях уздовж річки Меконг, включаючи Стінгтраенг і Кратьєх.

Понад 7,2 тис. сімей були евакуйовані в райони на височинах, під водою опинилися близько 45 тис. гектарів рису та інших сільськогосподарських культур.

Наразі Камбоджа переживає піковий період повеней. За словами Кео Ву, рівень води в річці Меконг продовжує підвищуватися і наближається до небезпечних позначок у багатьох провінціях.

Нагадаємо, тайфун "Румбіа" на сході Китаю забрав життя 12 людей.

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