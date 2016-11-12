Жеребьевка определила пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В перерыве поединка Суперлиги Пари-Матч "Будивельник" - "Кривбасс" состоялась жеребьевка четвертьфинала FreezeOil Кубка Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БК "Будивельник".
Пары будущей стадии турнира выглядят следующим образом:
• "Будивельник" - "Запорожье-ZOG";
• "Кривбасс" - "БИПА";
• "Днепр" - "Черкасские Обезьяны";
• МБК "Николаев" - "Химик".
Сообщается, что даты противостояний 1/4 финала Кубка Украины станут известны позже.
Как сообщал УНН, президиум Федерации баскетбола Украины принял измененный формат Кубка Украины. С целью экономии средств команд был отменен групповой этап на четвертьфинальной стадии соревнований.