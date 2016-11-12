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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21620 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу

Жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу

Київ • УНН

 • 7838 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У перерві поєдинку Суперліги Парі-Матч "Будівельник" – "Кривбас" відбулося жеребкування чвертьфіналу FreezeOil Кубка України. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу БК "Будівельник".

Пари майбутньої стадії турніру виглядають наступним чином:

• "Будівельник" – "Запоріжжя-ZOG";
• "Кривбас" – "БІПА";
• "Дніпро" – "Черкаські Мавпи";
• МБК "Миколаїв" – "Хімік".

Повідомляється, що дати протистоянь 1/4 фіналу Кубку України стануть відомими пізніше.

Як повідомляв УНН, президія Федерації баскетболу України ухвалила змінений формат Кубка України. З метою економії коштів команд був скасований груповий етап на чвертьфінальній стадії змагань.

Українські Національні Новини

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