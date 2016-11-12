Жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У перерві поєдинку Суперліги Парі-Матч "Будівельник" – "Кривбас" відбулося жеребкування чвертьфіналу FreezeOil Кубка України. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу БК "Будівельник".
Пари майбутньої стадії турніру виглядають наступним чином:
• "Будівельник" – "Запоріжжя-ZOG";
• "Кривбас" – "БІПА";
• "Дніпро" – "Черкаські Мавпи";
• МБК "Миколаїв" – "Хімік".
Повідомляється, що дати протистоянь 1/4 фіналу Кубку України стануть відомими пізніше.
Як повідомляв УНН, президія Федерації баскетболу України ухвалила змінений формат Кубка України. З метою економії коштів команд був скасований груповий етап на чвертьфінальній стадії змагань.