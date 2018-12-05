Жребий определил четвертьфинальные пары Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Федерация баскетбола Украины провела процедуру жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских команд, передает УНН.
Результаты жребия следующие:
"СумГУ" (Сумы)"/ "Днепр"- "Запорожье";
"Одесса"/"Прометей" (Каменское) - "Николаев-2"/"Николаев";
"Черкасские Обезьяны"/"Шаманы" - "Киев-Баскет";
"Политехник" (Харьков) / "Днепр-2" - "Химик" (Южный).
Первые команды в парах играют дома первые матчи 1/4 финала.
Добавим также, в случае выхода в четвертьфинал представителей различных дивизионов, первый матч сыграет дома команда низшего дивизиона.
Напомним, клуб Суперлиги Пари-Матч МБК "Николаев" подписал контракт с легионером, представителем национальной сборной Нигерии.