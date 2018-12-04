Український клуб підсилився баскетболістом збірної Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Клуб Суперліги Парі-Матч МБК “Миколаїв” підписав контракт з легіонером, представником національної збірної Нігерії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Гравець національної збірної Нігерії Кейт Омореа віднині захищатиме кольори “корабелів”. 26-річний захисник (194 см, 91 кг) минулий сезон провів у складі клубу “Берум Баскет” з Норвегії, у складі якого відіграв 21 матч у національній першості, набирав 18,7 очка, робив 10,0 підбирання, 4,8 передачі та 1,4 перехоплення.
Омореа провів три матчі у складі національної збірної Нігерії в рамках поточного відбору на ЧС-2019. Новачок “корабелів” отримував в середньому 16,9 хвилини, за які набирав 2,3 очка, робив 3,0 підбирання та 2,3 передачі.
Зазначимо, що допомогти своїй новій команді новачок, який став першим легіонером “Миколаєва” в поточному сезоні, зможе вже у найближчих матчах.