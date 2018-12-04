Украинский клуб усилился баскетболистом сборной Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Клуб Суперлиги Пари-Матч МБК “Николаев” подписал контракт с легионером, представителем национальной сборной Нигерии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Игрок национальной сборной Нигерии Кейт Омореа отныне будет защищать цвета “корабелов”. 26-летний защитник (194 см, 91 кг) прошлый сезон провел в составе клуба “Берум Баскет” из Норвегии, в составе которого сыграл 21 матч в национальном первенстве, набирал 18,7 очка, делал 10,0 подбора, 4,8 передачи и 1,4 перехвата.
Омореа провел три матча в составе национальной сборной Нигерии в рамках текущего отбора на ЧМ-2019. Новичок “корабелов” получал в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 2,3 очка, делал 3,0 подбора и 2,3 передачи.
Отметим, что помочь своей новой команде новичок, стал первым легионером “Николаева” в текущем сезоне, сможет уже в ближайших матчах.