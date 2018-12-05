Жереб визначив чвертьфінальні пари Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Федерація баскетболу України провела процедуру жеребкування 1/4 фіналу Кубка України серед чоловічих команд, передає УНН.
Результати жеребу наступні:
"СумДУ"(Суми)"/"Дніпро" – "Запоріжжя";
"Одеса"/"Прометей" (Кам’янське) – "Миколаїв-2"/"Миколаїв";
"Черкаські Мавпи"/"Шамани" – "Київ-Баскет";
"Політехнік" (Харків)/"Дніпро-2" – "Хімік" (Южне).
Перші команди в парах грають вдома перші матчі 1/4 фіналу.
Додамо також, у випадку виходу в чвертьфінал представників різних дивізіонів, перший матч зіграє вдома команда нижчого дивізіону.
Нагадаємо, клуб Суперліги Парі-Матч МБК “Миколаїв” підписав контракт з легіонером, представником національної збірної Нігерії.