Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога

В больнице погибла 47-летняя женщина в результате вражеской ракетной атаки на Кривой Рог.

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

В результате вражеской ракетной атаки на Кривой Рог в больнице погибла женщина 47 лет.К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице скончалась женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким.

- заявил Александр Вилкул.

По информации, также в больнице остаются еще 6 человек в тяжелом состоянии, среди них дети. Медицинский персонал борется за их жизнь.

Напомним

12 марта в результате обстрела со стороны РФ произошел взрыв и пожар в многоэтажке в Кривом Роге. В результате этого ранены 44 человека, из которых более двух десятков были госпитализированы, а остальные получат амбулаторное лечение.

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