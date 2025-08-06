Железнодорожная станция "Тацинская" в Ростовской области РФ снова атакована дронами
Киев • УНН
В ночь на 8 августа неизвестные дроны атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области, вызвав пожар. Это уже повторная атака на этот объект, который является важным логистическим узлом для нефтяной базы и зернового элеватора.
В ночь на среду, 8 августа, неизвестные дроны атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
По данным российских ресурсов, на станции вспыхнул пожар.
Ростовщина. Повторная атака БПЛА на станцию Тацинская
Напомним
В ночь на 5 августа в Ростовской области РФ после атаки БПЛА загорелась территория железнодорожной станции "Тацинская". Через этот узел обеспечивается логистика и функционирование Тацинской нефтяной базы. Также там грузится зерно с местного элеватора.
Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога29.07.25, 04:17 • 44148 просмотров