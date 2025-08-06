Железнодорожная станция "Тацинская" в Ростовской области РФ снова атакована дронами

В ночь на среду, 8 августа, неизвестные дроны атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По данным российских ресурсов, на станции вспыхнул пожар.

Ростовщина. Повторная атака БПЛА на станцию Тацинская - говорится в одном из сообщений.

Напомним

В ночь на 5 августа в Ростовской области РФ после атаки БПЛА загорелась территория железнодорожной станции "Тацинская". Через этот узел обеспечивается логистика и функционирование Тацинской нефтяной базы. Также там грузится зерно с местного элеватора.

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