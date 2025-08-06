Залізнична станція "Тацинська" в ростовській області рф знову атакована дронами

В ніч на середу, 8 серпня, невідомі дрони атакували залізничну станцію "Тацинська" в ростовській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

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За даними російських ресурсів, на станції спалахнула пожежа.

Ростовщина. Повторна атака БПЛА на станцію Тацинська - йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

В ніч на 5 серпня в ростовській області рф після атаки БпЛА загорілася територія залізничної станції "Тацинська". Через цей вузол забезпечується логістика та функціонування Тацинської нафтової бази. Також там вантажиться зерно із місцевого елеватора.

Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю