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The New York Times

Залізнична станція "Тацинська" в ростовській області рф знову атакована дронами

Київ • УНН

 • 402 перегляди

В ніч на 8 серпня невідомі дрони атакували залізничну станцію "Тацинська" в ростовській області, спричинивши пожежу. Це вже повторна атака на цей об'єкт, який є важливим логістичним вузлом для нафтової бази та зернового елеватора.

Залізнична станція "Тацинська" в ростовській області рф знову атакована дронами

В ніч на середу, 8 серпня, невідомі дрони атакували залізничну станцію "Тацинська" в ростовській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За даними російських ресурсів, на станції спалахнула пожежа.

Ростовщина. Повторна атака БПЛА на станцію Тацинська

- йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

В ніч на 5 серпня в ростовській області рф після атаки БпЛА загорілася територія залізничної станції "Тацинська". Через цей вузол забезпечується логістика та функціонування Тацинської нафтової бази. Також там вантажиться зерно із місцевого елеватора.

Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю29.07.25, 04:17 • 44148 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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