Ж.Моуринью не проводит тренировки в "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не принимает участия в тренировочном процессе команды, передает УНН со ссылкой на The Sun.
По сообщению издания, португальский тактик большинство своего времени наблюдает за процессом из кабинета и не желает налаживать связи со звездами.
Игроки "МЮ" ошеломлены таким отношением главного тренера к процессу.
Также по информации издания, руководит процессом помощник Ж.Моуринью Руй Фариа.
Напомним, в последней встрече под руководство Ж.Моуринью "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Челси" на Стэмфорд Бридж.