Ж.Моуринью не проводит тренировки в "Манчестер Юнайтед"

По сообщению издания, португальский тактик большинство своего времени наблюдает за процессом из кабинета и не желает налаживать связи со звездами.

Игроки "МЮ" ошеломлены таким отношением главного тренера к процессу.

Также по информации издания, руководит процессом помощник Ж.Моуринью Руй Фариа.

Напомним, в последней встрече под руководство Ж.Моуринью "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Челси" на Стэмфорд Бридж.