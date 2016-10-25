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15 марта, 19:03 • 116799 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171993 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141510 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133737 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114589 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106528 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102226 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Ж.Моуринью не проводит тренировки в "Манчестер Юнайтед"

Ж.Моуринью не проводит тренировки в "Манчестер Юнайтед"

Киев • УНН

 • 9217 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не принимает участия в тренировочном процессе команды, передает УНН со ссылкой на The Sun.

По сообщению издания, португальский тактик большинство своего времени наблюдает за процессом из кабинета и не желает налаживать связи со звездами.

Игроки "МЮ" ошеломлены таким отношением главного тренера к процессу.

Также по информации издания, руководит процессом помощник Ж.Моуринью Руй Фариа.

Напомним, в последней встрече под руководство Ж.Моуринью "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Челси" на Стэмфорд Бридж.

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