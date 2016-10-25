Ж.Моуріньо не проводить тренування в “Манчестер Юнайтед”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Головний тренер “Манчестер Юнайтед” не приймає участі в тренувальному процесі команди, передає УНН з посиланням на The Sun.
За повідомленням видання, португальський тактик більшість свого часу спостерігає за процесом з кабінету і не має бажання налагоджувати зв’язки з зірками.
Гравці “МЮ” приголомшенні таким ставленням головного тренера до процесу.
Також за інформацією видання, тренує процесом помічник Ж.Моуріньо Руй Фарії.
Нагадаємо, в останній зустрічі під керівництво Ж.Моуріньо “Манчестер Юнайтед” розгромно поступився “Челсі” на Стемфорд Брідж.