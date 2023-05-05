Зерновая сделка: на совещании обсудили повестку готовящейся встречи замминистров обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Участники встречи по зерновой сделке обсудили повестку готовящейся встречи замминистров обороны Турции, Украины и росии на следующей неделе, во время предварительного координационного совещания, Об этом сообщает Минобороны Турции, передает УНН.
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«Перед встречей, которая состоится в Стамбуле с участием заместителей министров на следующей неделе, было проведено предварительное координационное совещание с участием технического персонала ООН, Турции, россии и Украины. На совещании были согласованы вопросы повестки дня и технические вопросы совещания заместителей министров», - говориться в сообщении.
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Встречу заместителей министров отсрочили.
Ранее сообщалось, что 5 мая, в Анкаре должна состояться встреча заместителей министров обороны Украины, Турции и россии о продлении действия зернового коридора.