Зерновая сделка: на совещании обсудили повестку готовящейся встречи замминистров обороны 

Цитата

«Перед встречей, которая состоится в Стамбуле с участием заместителей министров на следующей неделе, было проведено предварительное координационное совещание с участием технического персонала ООН, Турции, россии и Украины. На совещании были согласованы вопросы повестки дня и технические вопросы совещания заместителей министров», - говориться в сообщении.

Дополнение

Встречу заместителей министров отсрочили.

Ранее сообщалось, что 5 мая, в Анкаре должна состояться встреча заместителей министров обороны Украины, Турции и россии о продлении действия зернового коридора.