Зернова угода: на нараді обговорили порядок денний зустрічі заступників міністрів оборони, що готується
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Учасники зустрічі щодо зернової угоди обговорили порядок денний майбутньої зустрічі заступників міністрів оборони Туреччини, України та росії наступного тижня, під час попередньої координаційної наради, Про це повідомляє Міноборони Туреччини, передає УНН.
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«Перед зустріччю, яка відбудеться в Стамбулі за участю заступників міністрів наступного тижня, було проведено попередню координаційну нараду за участю технічного персоналу ООН, Туреччини, росії та України. На нараді були узгоджені питання порядку денного та технічні питання наради заступників міністрів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зустріч заступників міністрів відтермінували.
Раніше повідомлялося, що 5 травня, в Анкарі має відбутися зустріч заступників міністрів оборони України, Туреччини та росії про продовження дії зернового коридору.